Conteur, romancier, dramaturge, nouvelliste, Hans Christian Andersen est né le 2 avril 1805 à Odense, au Danemark au sein d'une famille miséreuse. Son père cordonnier et libre-penseur, sa mère, plus âgée, superstitieuse et illettrée, un grand-père fou... mais Hans vivra une enfance heureuse ; jusqu'au décès de son père, en 1816. Sa mère interrompt alors ses études et le place en apprentissage dans diverses fabriques. Mais Hans aspire à une carrière artistique, du chant, de la danse, du théâtre, il aime lire... son imagination est déjà débordante. Il veut devenir célèbre. En 1819, il n'a alors que quatorze ans, il part pour Copenhague où il essuie plusieurs cuisants échecs avant de finalement trouver ami et protecteur en la personne de Jonas Collin, directeur du théâtre royal. (...)